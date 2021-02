Goleiro, revelado na base do Paysandu, assina contrato com o Tapajós

O goleiro Paulo Wanzeler, 33 anos, acertou ‘os ponteiros’ com o Tapajós e será reforço do Boto no Parazão. A contratação foi imediata por conta da lesão sofrida por Weslen.

O jovem goleiro sofreu um forte no joelho direito nos treinamentos e vai para uma ressonância magnética a fim de verificar o grau da lesão o problema

Paulo Wanzeller esteve na tarde desta quarta-feira (17) no campo do "Maravilha", me Santa Izabel do Pará, onde o time santareno treina e conversou com gerente de futebol Flávio Goiano definindo sua ida. Já começa trabalhar com o elenco, a partir de quinta-feira (18).

Paulo Wanzeler, revelado na base do Paysandu, acumula passagens por vários clubes, entre eles, São Francisco, Tuna Luso, Pinheirense, Carajás, Águia de Marabá.

Fora do Estado atuou do Treze-PB, América-RJ, Fast Clube, Princesa e Penarol, todos do Amazonas.

O Tapajós conta para o gol com Jader, Jheymmyson, Weslen e agora Paulo Wanzeller.

O volante Amaral e o meia Dam estão lesionados e fora dos treinos. Amaral está com joelho direito inchado, há suspeita de lesão de menisco.

Dam sentiu um estiramento na coxa direita. Ambos serão avaliados por um ortopedista.

No próximo sábado (20) o Tapajós joga uma partida amistosa diante do Carajás, no Outeiro, no estádio Mamazão.