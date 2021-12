Goleiro Marcelo Lomba chega ao Palmeiras e afirma: 'Oportunidade da minha vida'

O Palmeiras oficializou na noite desta terça-feira (14) a contratação do goleiro Marcelo Lomba, que vestiu a camisa do Internacional nas últimas seis temporadas. O jogador de 34 anos assinou vínculo até o final de 2022 e confessou a emoção com a oportunidade:

- Estou muito feliz, é a maior oportunidade da minha vida vir para o atual bicampeão da Libertadores. Tive outras sondagens, mas, quando o Palmeiras chamou, eu falei ‘para tudo, vamos ouvir com o maior carinho do mundo’. Desde criança via os grandes times do Palmeiras e tinha vontade de jogar aqui. É um grupo vencedor, que tem feito história e espero aprender, somar, ajudar e trabalhar muito para fazermos um ano de 2022 histórico.

Marcelo lembrou da Academia de Goleiros e a chance de ser parte dessa escola tão vitoriosa:

- Estava pensando nisso no voo, sobre fazer parte da história de um clube com tantos grandes goleiros. Quando eu estava começando a carreira, o Marcos era o goleiro da Seleção e eu sempre gostei de vê-lo tanto dentro quanto fora de campo, tanto pela sua forma de agarrar quanto pela sua irreverência. Aí Prass, Jailson e Weverton deram sequência e também têm feito história.



O novo goleiro ainda elogiou a atmosfera do Allianz Parque, sua nova casa.

- Já joguei contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogos de Copa do Brasil e Brasileirão, e foram confrontos muito duros. Parece que o eco da torcida é maior (risos), a torcida canta o tempo todo. Agora é jogar a favor. O Palmeiras sempre foi e continuará sendo muito forte em casa e quero ajudar esse grupo a continuar a fazer história.