Goleiro é atingido por tiro de bala de borracha em confusão após partida

Um grave incidente ocorreu na noite desta quarta-feira (10) no Estádio Jonas Duarte após a partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, pelo Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Ramon Souza, goleiro da equipe da casa, foi baleado na perna por um policial militar durante uma confusão que ocorreu após o apito final.

Veja o momento:

Segundo testemunhas, jogadores das duas equipes estavam envolvidos em um tumulto quando a polícia interveio para tentar controlar a situação. Durante a intervenção, um dos policiais empurrou um defensor do Grêmio Anápolis e, em seguida, disparou contra Ramon Souza, que foi atingido na perna. O jogador foi atendido pela equipe médica e levado ao hospital.

Em nota, o Grêmio Anápolis, clube do goleiro atingido, repudiou a ação do policial. No comunicado, o time disse que entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido.

Veja a nota na íntegra:

Dentro de campo, o Centro-Oeste venceu o Grêmio Anápolis por 2 a 1. Ambas as equipes lutam contra o rebaixamento à Terceira Divisão do Campeonato Goiano.