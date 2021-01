Goleiro do Remo comenta defesa de Paulo Ricardo no clássico que resultou no gol azulino

Uma das profissões ditas como uma das “mais ingratas”. A vida de goleiro não é nada fácil, o camisa 1 do Remo, o goleiro Vinícius, sabe muito bem dos riscos da profissão. Em entrevista à Rádio Liberal, o “Paredão” azulino comentou sobre o lance que resultou no gol do Remo no último Re-Pa.

O goleiro remista foi questionado se o amigo de profissão Paulo Ricardo, de 24 anos, do Paysandu, havia falhado na execução da defesa, que resultou no gol do Remo no clássico. Para Vinícius o camisa 1 do Paysandu não falhou.

“Aquela bola é basicamente aquilo que ele fez. É uma bola forte, que vem com efeito e ele espalmou, infelizmente, para ele, tinha um jogador do nosso time lá (na área). No segundo tempo fiz uma defesa espalmei em direção ao jogador do Paysandu. A infelicidade dele foi que tinha um jogador nosso posicionado sem marcação”, comentou.

Aos 36 anos, Vinícius espera atuar em alto nível por mais três anos e depois pendurar as chuteiras. O goleiro azulino está no Remo desde 2017, já fez mais de 100 jogos pelo clube e conquistou os títulos do Parazão (2018 e 2019), além do acesso à Série B.