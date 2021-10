Goleiro do Castanhal garante um time atento para conseguir bom resultado diante do Paysandu

O Castanhal enfrenta o Paysandu nesta quarta-feira (27) no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde. O goleiro Axel Lopes sabe que há um certo favoritismo para o Papão, apesar do momento no adversário não ser dos melhores. Mas ressalta que o Castanhal vai se doar ao máximo para conseguir o bom resultado.

“Pela grandeza do Paysandu, pelas contratações, jogadores nível de Série C. Sei que tem favoritismo, mas o Castanhal também tem chance de classificar. Sei também que a situação deles é complicada. Mas nós vamos estar bem na partida e vamos tentar tirar proveito disso. Será um bom jogo”, comentou o arqueiro do Japiim.

O Castanhal vai ter o desfalque do atacante Leandro Cearense. Principal homem do ataque do Japiim, o jogador foi expulso no final da partida contra o São Raimundo-RR. Para a posição, é provável que o técnico Cacaio opte pelo Canga. Axel falou sobre essa questão.

“O Cearense é um desfalque importante, até pelas características. Um centroavante de oficio. Temos o Canga que joga nessa função, mas não é centroavante. Será uma ausência importante mas confiamos em quem for entrar. Quem entrar vai estar focado e se encaixar da melhor forma”, afirmou.

Agenda

A primeira partida entre Castanhal e Paysandu será às 20 horas desta quarta-feira, na Curuzu. O jogo de volta está marcado para o dia 3 de novembro, também quarta-feira, às 15 horas, no Modelão, em Castanhal (PA).