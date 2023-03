Goleiro Bruno é contratado por time de várzea e gera revolta: 'Falta de respeito com as mulheres'

O time de várzea Orion FC, de São Paulo, anunciou a contratação do goleiro Bruno, de 38 anos, preso em 2010 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio. A equipe disputa a Super Copa Pioneer de 2023, que já proibiu a participação do jogador no campeonato.

O anúncio da contratação de Bruno foi feito na última terça-feira, na conta do Instagram da equipe. O reforço polêmico foi bastante criticado pelos torcedores e internautas, que não deixaram de desaprovar a chegada de Bruno:

“Ele tem uma segunda chance. A vítima não teve”, escreveu um internauta. “A ressocialização deste tipo de delito cometido por ele não deve ser no futebol, no qual crianças se inspiram e veem os jogadores como heróis. Um absurdo e uma falta de respeito com as mulheres”, comentou outra internauta. Veja a publicação:

Este é o sétimo clube que contrata o ex-jogador do Flamengo desde 2017, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu um habeas corpus ao jogador. São eles:

Boa Esporte;

Poços de Caldas;

Rio Branco-AC;

Araguacema;

Atlético Carioca;

Búzios.

A organização do torneio publicou uma nota em que determinou que não foi permitida a participação do goleiro na competição. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)