Gol de Edmundo em Mundial de Clubes entra para a história

A Fifa elegeu as atuações mais marcantes da história dos mundiais, e dois brasileiros aparecem na lista. O principal desempenho saiu dos pés do atacante Edmundo, no jogo do Vasco da Gama contra o Manchester United, na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2000. Além do golaço do Animal, também foi incluído no seleto grupo a atuação do meia Kaká, na final do torneio em 2007, pelo Milan, diante do Boca Juniors, com direito a assistência e gol, na vitória por 4 a 2. Naquele ano, inclusive, Kaká desbancou Messi e CR7 na briga pelo título de melhor jogador do mundo.

A maior entidade do futebol mundial destacou as atuações mais brilhante de todas as edições, às vésperas do 18º Mundial, que será disputado entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil será representado pelo Palmeiras, que ingressa no dia 8 de fevereiro, na semifinal, contra o vencedor de Al Ahly e Monterrey. Ao todo, sete equipes disputam o principal torneio de clubes do mundo. O adversário do Verdão sairá dos confrontos entre Chelsea e Al Hilal ou Al Jazira e AS Pirae.

Além dos craques brasileiros, a Fifa listou entre as grandes performances do futebol o atacante Lionel Messi, que brilhou na decisão de 2011, pelo Barcelona. Na ocasião, o time espanhol goleou o Santos por 4 a 2, sendo dois gols do argentino. Em 2006, o egipcio Mohamed Aboutrika teve destaque na partida que deu o terceiro lugar ao Al Ahly, diante do América do México. Os dois gols da vitória por 2 a 1 foram do atacante.

Outro craque contemporâneo na lista é Cristiano Ronaldo, grande astro da decisão de 2016, vencida pelo Real Madrid sobre o Kashima Antlers, por 4 a 2, com direito a três gols do português. Foi o único hat trick da história em uma final do Mundial de Clubes. Fecha a lista o atacante inglês Gareth Bale, que marcou três vezes na semifinal do mundial de 2018, também pelo Real Madrid, contra o próprio Kashima Antlers.