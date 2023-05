Goiás x Universitario: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (23/05) pela Copa Sul-Americana

As equipes Goiás x Universitario disputam nesta terça-feira (23/05) a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Universitario ao vivo?

A partida Goiás x Universitario pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Goiás x Universitario chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Universitario já somou uma vitória de 1 a 0 sobre Gimnasia, um empate de 2 a 2 com Goiás e uma vitória de 2 a 0 sobre Santa Fe.

Além de seu empate com Universitario, Goiás passou por um empate sem gols com Santa Fe e uma vitória de 2 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima.

Prováveis escalações

Universitario: Carvallo; Polo, Saravia, Di Benedetto e Bolívar; Guzmán, Barco, Guedes e Calcaterra; Valera e Herrera. Técnico: Jorge Fossati.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Dieguinho e Palacios; Alesson (Diego Gonçalves) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Universitario

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 23 de maio de 2023, 19h