Real Valladolid x Barcelona: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/05) pela La Liga

As equipes Real Valladolid x Barcelona disputam nesta terça-feira (23/05) a pela 36° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Valladolid x Barcelona ao vivo?

A partida Real Valladolid x Barcelona pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Real Valladolid x Barcelona chegam para o jogo?

Real Valladolid está na 18° posição de La Liga e soma 10 vitórias, 5 empates, 20 derrotas, 30 gols marcados e 62 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas.

Barcelona lidera o campeonato com 27 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 65 gols marcados e 15 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Real Valladolid: Masip; Fernandez, Sanchez e El Yamiq; Rosa, Monchu, Aguado e Olaza; Plata, Marin e Leon. Técnico: Paulo Pezzolano.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Christensen e Balde; Gavi, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA

Real Valladolid x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid, Espanha

Data/Horário: 23 de maio de 2023, 17h