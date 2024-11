Goiás x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) pela Série B

Goiás x Novorizontino disputam hoje, domingo (24/11), pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 3° colocado da Série B com 18 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 43 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. A equipe precisa vencer essa partida para garantir seu acesso à Série A.

Já o Goiás ocupa a 6° posição e acumula 17 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 55 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 vitórias pela competição. Mesmo se vencer essa partida, o time não terá acesso à primeira divisão.

Goiás x Novorizontino: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano. Técnico: Vagner Mancini.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Neto Pessôa. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 24 de novembro de 2024, 18h30