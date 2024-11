Goiás x Guarani: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pela Série B

Goiás x Guarani disputam hoje, sábado (02/11), pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Guarani ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás é o 8° colocado da Série B com 14 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 49 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Guarani está na lanterna e acumula 8 vitórias, 7 empates, 19 derrotas, 32 gols marcados e 50 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Goiás x Guarani: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Messias, Sander; Marcão Silva, Juninho, Rafael Gava; Welliton (Paulo Baya), Breno Herculano, Rildo.

Guarani: Pegorari; Yan Henrique, Douglas, Matheus Salustiano, Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias; Heitor, Bruno Mendes, Caio Dantas.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Guarani

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 02 de novembro de 2024, 17h