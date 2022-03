Goiás x Criciúma: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (17/03) pela Copa do Brasil

As equipes Goiás x Criciúma entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (17/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Goiás x Criciúma ao vivo?

A partida Goiás x Criciúma pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Goiás x Criciúma chegam para o jogo?

A estreia do Goiás pela Copa do Brasil, disputada contra o Sousa no dia 1 de março, terminou em empate por 1 a 1. No Campeonato Goiano, a equipe não empata ou perde há 8 jogos, é a melhor de ambos os grupos da competição e acumula 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 8 sofridos.

Criciúma também empatou, por 0 a 0, sua estreia pelo campeonato, realizada contra o Nova Iguaçú. Esta foi a terceira partida jogada pelo time em 2022, sendo as outras duas uma vitória por 2 a 0 contra o Glória, no dia 12 de fevereiro; e um empate de 0 a 0 contra o Athletico Paranaense, jogado no dia 6 de fevereiro.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Reynaldo (Da Silva), Caetano e Arthur; Auremir, Felipe Bastos e Vinícius (Elvis); Nicolas, Pedro Raul e Luan. Técnico: Bruno Pivetti.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Marcos Serrato, Arílson, Renan Areias e Fellipe Mateus; Lohan e Rafael Bilu. Técnico: Cláudio Tencati.

Ficha técnica

Goiás x Criciúma

Copa do Brasil

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data/horário: 17 de março de 2022, às 21h30