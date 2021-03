Globo define data para estreia de Renata Silveira, primeira narradora da emissora

A primeira narradora de futebol do Esporte da Globo já tem data para estrear. Renata Silveira comanda a transmissão da partida entre Moto Club e Botafogo, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, dia 10. O jogo, marcado para 21h30, tem transmissão do SporTV e do Premiere.

- Estou muito feliz com essa nova etapa da minha vida e, ao mesmo tempo, sei da responsabilidade que o cargo exige. É uma conquista para todas as mulheres e mais uma prova de que nós podemos trabalhar com o que a gente quiser - diz Renata, que acertou com o canal em dezembro. Ela vinha se preparando para poder estrear.

Renata Silveira começou a carreira em 2014, ao vencer o concurso "Garota da Voz" da Rádio Globo, e foi a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo no Brasil. Também ficou entre as três selecionadas para narrar o Mundial da Rússia, em 2018, pelo canal Fox Sports.

Renata se junta ao time feminino das transmissões do Esporte da Globo, que já conta com as comentaristas Ana Thaís Matos, Renata Mendonça e Nadine Basttos.

- Acreditamos que o esporte deve ser um ambiente democrático, consumido e praticado por todos. Queremos ajudar a construir uma sociedade mais tolerante, inclusiva e, principalmente, mais plural. Temos mulheres muito talentosas trabalhando com jornalismo esportivo, em espaços conquistados com trabalho, talento e dedicação. Algumas delas fazem parte da nossa equipe já há algum tempo, e outras estão chegando para fortalecer ainda mais esse time, como é o caso da Renata Silveira - diz Joana Thimoteo, diretora de Eventos Esportivos da Globo.