Gavião e Remo vencem os jogos de ida das semifinais do Parazão Feminino

Os jogos de ida das semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Feminino começaram na tarde de domingo (5) e ambos tiveram o mesmo resultado. O Remo venceu a Esmac por 2 a 1, no CEJU, enquanto o Gavião Kyikatejê bateu o Castelo dos Sonhos, no Zinho Oliveira, pelo mesmo placar.

Com os resultados, Remo e Gavião partem em vantagem para os jogos de volta. Ambos precisam apenas de um empate para avançar à final. Na próxima quinta-feira (9), às 15h30, o Castelo dos Sonhos recebe o Gavião, às 15h30, no Estádio Modelão. Já o time azulino encara a Esmac no domingo (12), às 9h30, no CT do Remo.