Ganso passa por cirurgia para colocar parafusos em braço fraturado

Após ser diagnosticado com uma fratura no braço direito, o meia do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, precisou passar por uma cirurgia nesta segunda-feira (23) em um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com o Departamento Médico do clube carioca, o jogador precisou colocar placas e parafusos para reconstituir o osso quebrado. Ele ficará internado no hospital pelo menos até a quarta-feira (25).

De acordo com Rickson Moraes, um dos ortopedistas que participaram da cirurgia do meia, o procedimento transcorreu dentro da normalidade. Ainda de acordo com o boletim médico, o jogador está evoluindo dentro da normalidade.

Segundo o DM do Fluminense, ainda não há previsão para que Ganso volte a jogar. No entanto, em casos de fraturas como a de Ganso, o tempo médio de recuperação é de três meses.

Ganso começou como titular no empate por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Fluminense da Libertadores, e se lesionou no fim do primeiro tempo. O meia deu uma bicicleta, mas caiu de mau jeito e deixou o campo chorando.

Este foi o primeiro jogo de Ganso como titular na Libertadores e apenas o 11º desde o início nessa temporada. Ao todo, Ganso soma 102 partidas, nove gols e cinco assistências com a camisa tricolor.