Galvão Bueno fecha contrato com concorrente da Globo para 2025; saiba detalhes

Após mais de quatro décadas, Galvão Bueno está de volta à Band. O icônico narrador, que deixou a TV Globo em 2022 após 43 anos na emissora, assinou contrato nesta quinta-feira (13/02) e comandará o programa "Galvão e Amigos", que debaterá o futebol brasileiro às segundas-feiras à noite. O formato lembra o antigo "Bem, Amigos", atração que Galvão apresentava no SporTV.

A informação foi divulgada pelo Portal F5, que confirmou o retorno do jornalista à emissora onde iniciou sua trajetória como narrador de Fórmula 1, entre 1977 e 1981. O automobilismo sempre foi uma das grandes paixões de Galvão, que narrou momentos históricos da categoria, como as conquistas de Ayrton Senna.

Além do novo programa na TV aberta, Galvão Bueno também terá um papel de destaque no streaming. Ele será a voz das transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na plataforma Amazon Prime Video.