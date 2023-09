Gales x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (07/09)

Gales x Coreia do Sul disputam hoje, quinta-feira (07/09), um jogo amistoso. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gales x Coreia do Sul ao vivo?

A partida entre Gales x Coreia do Sul poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Gales x Coreia do Sul chegam para o jogo?

Em 2023, Gales disputou as eliminatórias da Eurocopa, com um empate de 1 a 1 com a Croácia, uma vitória de 1 a 0 sobre Letônia, uma derrota de 4 a 2 para a Armênia e outra derrota de 2 a 0 para a Turquia.

Já a Coreia do Sul jogou 4 amistosos: um empate de 2 a 2 com a Colômbia, uma derrota de 2 a 1 para o Uruguai, outra derrota de 1 a 0 para o Peru e um empate de 1 a 1 com El Salvador.

Gales x Coreia do Sul: prováveis escalações

Gales: Danny Ward, Neco Williams, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Harry Wilson, Daniel James, Brennan Johnson.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Jung Seung-Hyeon, Park Ji-soo, Kim Jin-su, Seol Young-woo, Lee Jae-sung, Hwang In-beom, Yong-Woo Park, Lee Kang-in, Cho Gue-sung, Hwang Hee-chan.

FICHA TÉCNICA

Gales x Coreia do Sul

Jogo amistoso

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Data/Horário: 07 de setembro de 2023, 15h45