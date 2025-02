Galatasaray x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Turco

Galatasaray x Fenerbahçe disputam nesta segunda-feira (24/02) a 25° rodada do Campeonato Turco. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Galatasaray x Fenerbahçe ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Galatasaray lidera invicto o Campeonato Turco e acumula um total de 20 vitórias, 3 empates, 59 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe venceu nas últimas 4 rodadas.

Já o Fenerbahçe é vice-lídier da Süper Lig com 18 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 60 gols marcados e 23 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias.

Galatasaray x Fenerbahçe: prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Sanchez, Bardakci, Cuesta; Frankowski, Torreira, Sara, Yilmaz; Mertens; Osimhen, Kutucu. Técnico: Okan Buruk.

Fenerbahçe: Livakovic; Djiku, Skriniar, Mercan; Aydin, Fred, Amrabat, Szymanski, Kostic; Talisca, En-Neysri. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Fenerbahçe

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2025, 14h