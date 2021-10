Gabigol tem entorse no tornozelo confirmada e inicia tratamento no Flamengo

O Flamengo conheceu mais um contratempo em relação a lesões. Na tarde desta quinta, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, o clube confirmou uma entorse no tornozelo direito de Gabigol, sofrida durante o empate com o Athletico-PR, na última noite, pela ida das semifinais da Copa do Brasil.

"Após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo de ontem, o atleta Gabriel Barbosa iniciou tratamento no CT, nesta quinta-feira (21)", informou o Flamengo.

Como de praxe, o Fla não informou o prazo de recuperação, mas o clube está otimista na volta do camisa 9 para quarta-feira, no jogo que decidirá a vaga na decisão da Copa do Brasil.

Cabe destacar que Bruno Henrique, em recuperação de uma lesão no adutor da coxa esquerda, também possui chances de retornar contra o Athletico.

Já David Luiz e Arrascaeta, outros que estão com lesões musculares, trabalham para voltar contra o Atlético-MG, em duelo tido como uma "final" pelo Brasileiro, a ocorrer no dia 30 deste mês, no Maracanã.

Sem Gabigol e os demais atletas citados acima, além de Filipe Luís (suspenso), o Flamengo volta a campo neste sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. A bola rolará às 19h.