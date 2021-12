Gabigol diz que saída do Flamengo 'pode acontecer', se declara à torcida e provoca o Vasco

O Flamengo encerrou a temporada e, pelo terceiro ano consecutivo, Gabigol foi o maior goleador do clube. ídolo da atual geração, o atacante comentou sobre a possibilidade de prolongar a sua trajetória no Rubro-Negro e explicou os motivos que o atraem, incluindo se declarando à torcida, mas fez ponderações:

- Proposta tem (para deixar o Flamengo), mas eu tenho que analisar tudo. Tenho 25 anos, jogo no melhor time do Brasil, jogadores e torcida f***. Não quer dizer que amanhã não posso ir embora, pode acontecer. Mas eu estou feliz - disse Gabi, em entrevista ao canal "Podpah", emendando:

- Acho que é uma coisa que pode acontecer, sim (encerrar a careira no Flamengo), é difícil porque eu falo aqui de contrato vitalício e amanhã eu vou embora. Mas o Flamengo é um time que eu não me vejo saindo. É onde me encontrei como pessoa, a vibe é muito boa. Eu gosto do Maracanã, de morar no Rio... Talvez amanhã, não sei, o Flamengo não me queira mais, as coisas são muitas rápidas.

Sobre o perfil do torcedor rubro-negro, Gabi foi às risadas ao comentar sobre a intensidade das cobranças e vibrações:

- Flamenguista é chato pra c... O flamenguista irrita ganhando e perdendo. Só ganhou o Brasileiro esse ano, mas que m (risos). O corintiano é fera porque o Corinthians não precisa de muito, tem que ser 1 a 0 no final. Flamengo tem que ser 5 a 0, com posse de bola 95%. Quando ganha é insuportável de bom. Quando perde também enche o saco. Flamengo é muito fera.

O Flamengo é f...

- Fico pensando nuns flamenguistas de um tempo atrás, que não ganhava nada. A gente ganha pra c..., e eles reclamam. Imagina os que não ganhavam nada, nem Carioca... Flamengo é muito bom, mano... Eu gosto do Flamengo pra c... O Flamengo é f...!

Provocador desde o início de sua carreira, Gabigol também não perdeu a oportunidade, quando questionado se fazer gol contra o Vasco estava entre as suas experiências favoritas, de dar uma cutucada no arquirrival do Flamengo:

- Contra o Vasco eu gosto também (de fazer gol), mas a gente só ganha.

Aliás, Gabriel Barbosa também disse que gosta de atuar sendo provocado, como pelas torcidas adversárias, por exemplo:

- Eu gosto muito, eu prefiro (ser provocado). Fazer amor a gente faz em casa. Jogar tem que ser com raiva, com vontade. Onde eu vou me xingam. Não tem como não ouvir. Eu pego isso como motivação e falo: "Ah é, beleza, então. Mas quando eu fizer gol, vocês vão ver também".

Gabigol, assim como todo o elenco do Flamengo, se reapresentará no dia 10 de janeiro no Ninho do Urubu, às 9h, para a temporada de 2022.