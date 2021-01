Gabigol chega a quatro meses sem completar um jogo pelo Flamengo

A presença de Gabriel Barbosa no banco de reservas foi uma das novidades de Rogério Ceni na partida contra o Ceará, domingo, na qual o Flamengo foi derrotado por 2 a 0 no Maracanã. Ao entrar em campo somente na etapa final, o camisa 9 chegou a quatro meses sem disputar uma partida completa. A última vez que Gabi atuou os 90 minutos foi em 17 de setembro de 2020.

Desde a vitória por 5 a 0 sobre o Independiente Del Valle (EQU), na fase de grupos da Copa Libertadores, Gabigol disputou nove partidas: foi substituído seis vezes, recebeu um cartão vermelho e e saiu do banco de reservas duas vezes. Neste período, o atacante fez quatro gols - dois contra o Santos, na vitória por 4 a 1 pelo Brasileirão, um contra o Racing (ARG), no 1 a 1 pela Liberta, e outro contra o São Paulo, na derrota por 2 a 1 na Copa do Brasil.

Os quatro meses sem completar uma partida são marcados pela grave lesão sofrida pelo atacante diante do Independiente Del Valle, em 30 de setembro. Durante este período, o camisa 9 também cumpriu suspensão automática contra o Fortaleza, na última partida de 2020, pela expulsão contra o Bahia.

A recuperação durou cerca de um mês, com o atacante voltando contra o Atlético-MG, em 8 de novembro, quando o Fla era treinado por Dome Torrent.

Como o Flamengo só volta a campo na próxima segunda, dia 18 de janeiro, Gabi já terá alcançado quatro meses sem disputar um jogo todo pelo clube.

GABIGOL SOB O COMANDO DE ROGÉRIO CENI

O jogo contra o Ceará foi o 12º de Rogério Ceni no comando do Fla. Gabriel Barbosa participou de sete destas partidas, sendo o duelo deste domingo, no Maracanã, o primeiro que o camisa 9 não foi titular. Porém, o treinador o substituiu em todas outras oportunidades (São Paulo, Atlético-GO, Racing, Santos e Fluminense), com a exceção do confronto com o Bahia, quando o atacante foi expulso. Ou seja, Gabigol nunca atuou 90minutos com o treinador.