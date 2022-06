Futuro adversário de Remo e Paysandu demite técnico após derrota na Série C; saiba mais

A derrota para o São José caiu como uma bomba na estrutura do Aparecidense. O placar de 2 a 1 para o São José, somada à campanha irregular em 10 rodadas da Série C, que deixou o time na 15ª posição, acabou pesando contra a permanência do técnico Eduardo Souza e o clube anunciou nesta segunda-feira a sua demissão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Aparecidense ainda vai enfrentar os times paraenses nesta Série C. O primeiro deles é o Paysandu, no próximo dia 18, pela 11ª rodada, no estádio Aníbal Toledo. Já os azulinos encaram o Camaleão no dia 7 de agosto, na penúltima rodada da primeira fase, no estádio Evandro Almeida, em Belém. O novo substituto ainda não foi anunciado.

SAIBA MAIS



Veja o comunicado divulgado pelo clube: