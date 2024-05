Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (26/05), incluem partidas pelas Séries B e C do Brasileirão, Copa do Nordeste, Taça de Portugal e por outras competições internacionais.

Às 13h15, Porto e Sporting jogarão pela final da Taça de Portugal. Já às 16h, União, liderado por Ronaldinho Gaúcho, jogará com Esperança, liderado por Cafú, pelo Futebol Solidário no Domingão, que arrecadará fundos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Huracán x Instituto - 15h30 - AFA Play Sarmiento x Independiente Rivadavia - 17h30 - AFA Play Gimnasia x Banfield - 17h45 - AFA Play Independiente x Vélez Sarsfield - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Ituano x Ponte Preta - 16h - Band, Youtube (Canal GOAT) e Premiere Vila Nova x Brusque - 17h - Youtube (Canal GOAT) e Premiere Ceará x Chapecoense - 18h30 - TV Brasil, Youtube (Canal GOAT) e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Figueirense x Ferroviária - 16h30 - DAZN e Nosso Futebol+ São Bernardo x CSA - 16h30 - TV Zapping Londrina x Volta Redonda - 19h - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Mallorca - 09h - Star+ Celta x Valencia - 11h15 - Star+ Las Palmas x Alavés - 11h15 - Star+ Sevilla x Barcelona - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Atalanta x Torino - 13h - Star+ Napoli x Lecce - 13h - Star+ Empoli x Roma - 15h45 - Star+ Frosinone x Udinese - 15h45 - Star+ Verona x Inter de Milão - 15h45 - Star+ Lazio x Sassuolo - 15h45 - Star+

Copa do Nordeste

Sport Recife x Fortaleza - 18h - SBT, ESPN e Star+ Bahia x CRB - 18h - SBT e Nosso Futebol+

Futebol Solidário

União x Esperança - 16h - SporTV, TV Globo e Globoplay

Taça de Portugal

Porto x Sporting - 13h15 - Star+

