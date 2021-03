Futebol: jogador de 17 anos morre eletrocutado durante partida

O jogador Luke Bennett, de 17 anos, morreu durante uma partida de futebol com os amigos, na Inglaterra. De acordo com o jornal “Daily Star”, Bennett, que jogava pelo AFC Fylde, da sexta divisão do futebol inglês, teria encostado com uma vara de metal em um cabo de alta tensão, quando tentava recuperar a bola.

Foram chamadas ambulâncias, mas o jogador já estava morto. Algumas pessoas ficaram feridas levemente e o caso está sendo investigado pela polícia.

Em nota o clube lamentou o ocorrido com o jovem atleta.

"Acima de tudo, Luke era um jovem gentil e popular, muito amado por seus companheiros de equipe e treinadores. Era alguém que iluminava o ambiente instantaneamente com sua personalidade. Em campo, era um futebolista talentoso, que correspondeu muito bem em todas as vezes que jogou pelo AFC Fylde".