Fulham x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (24/02) pela Premier League

futebol

Após golaço na Copa do Brasil, meia do São Raimundo-RR detona Deyverson, do Cuiabá: 'Se fod***'

Jogador paraense Tavinho, do São Raimundo-RR, gravou um vídeo acusando o jogador Deyverson de menosprezo na partida pela Copa do Barsil e xingou o atacante do Cuiabá