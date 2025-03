Fulham x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje pela Copa da Inglaterra

Fulham x Crystal Palace disputam hoje, sábado (29/03), as quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo inicia às 09h15 (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fulham x Crystal Palace ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 09h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fulham estreou na terceira rodada da Copa da Inglaterra com uma vitória de 4 a 1 sobre Watford e, em seguida, venceu Wigan por 2 a 1 e superou Manchester United nos pênaltis após empate de 1 a 1.

Já o Crystal Palace também iniciou na terceira rodada da competição, com uma vitória de 1 a 0 sobre Stockport County. Depois, a equipe venceu Doncaster Rovers por 2 a 0 e Millwall por 3 a 1.

Fulham x Crystal Palace: prováveis escalações

Fulham: Sels; Aina, Morato, Murillo e Moreno; Yates e Danilo; Jota, Gibbs-White e Sosa; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Crystal Palace: Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Woolfenden e Townsend; Cajuste e Morsy; Philogene, Szmodics e Clarke; Delap. Técnico: Kieran McKenna.

FICHA TÉCNICA

Fulham x Crystal Palace

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 29 de março de 2025, 09h15