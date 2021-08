Fred marca, Fluminense vence o Cerro Porteño e confirma vaga nas quartas de final da Libertadores

Se aproveitando da vantagem de 2 a 0 conquistada no Paraguai, o Fluminense venceu novamente o Cerro Porteño (PAR), desta vez por 1 a 0, e confirmou a vaga nas quartas de final da Libertadores. O time de Roger Machado não fez uma boa partida nesta terça-feira, no Maracanã, mas contou com boa atuação de Fred, que marcou de pênalti, para avançar sem sustos. Agora, o Tricolor encara o Barcelona de Guayaquil (EQU) na próxima fase.

O jogo de ida acontece já no próximo dia 12, quinta-feira, no Maracanã, às 21h30. A volta, no Equador, é no dia 19, no mesmo horário. Agora o Flu volta as atenções novamente para o Campeonato Brasileiro, de onde vem de duas derrotas consecutivas. No domingo, a equipe visita o América-MG às 16h.



​VAI TE PEGAR

Quem viu o primeiro lance da partida pode ter tido a esperança de que seria um bom jogo. Logo no primeiro minuto Fred roubou a bola e deu para Nene balançar a rede, mas o o árbitro já havia marcado falta do atacante no defensor. A partir disso, o Fluminense se mostrou pouco inspirado, mas contou com ótima jogada do camisa 9 para ampliar a vantagem conquistada na ida. Aos 20, Fred tentou passe na área e a bola bateu no braço do adversário. Na cobrança, bola para um lado e goleiro para o outro com gol do centroavante.



MORNO

Exceto por esse lance, o primeiro tempo foi morno. Confortável, o Flu evitou correr riscos e também não esteve em um dia de ótimos lances, algo que vem acontecendo com frequência nas últimas partidas. O Cerro Porteño, com toda limitação, chegou a levar perigo uma vez, mas também teve dificuldades para reverter o espaço em melhores lances.

ANÁLISE E SEGURANÇA

Logo no início do segundo tempo houve análise do VAR em uma falta de Patiño sobre Fred durante o contra-ataque. Mesmo após ver a imagem de um aparente soco do zagueiro no atacante, Wilmar Roldán manteve o amarelo. Com bola rolando, o Fluminense até melhorou um pouco e tentou chegar mais, com chances de Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, mas no geral apenas administrou.

SEGUROU

Seguro, Marcos Felipe ajudou a garantir a tranquilidade do Fluminense na partida. Nas chegadas do Cerro, que aumentaram nos minutos finais, o goleiro apareceu bem e, ao lado de Fred, foi o destaque da partida. O arqueiro chegou a fazer uma defesa à queima-roupa. A equipe paraguaia pressionou depois das alterações, mas não chegou a balançar a rede.



FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x CERRO PORTEÑO



Data/Hora: 03/08/2021, às 19h15 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (BRA)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Dionisio Ruiz (COL)

Árbitro de vídeo: Jhon Ospina (COL)



Gols: Fred (23'/1ºT) (1-0)

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Samuel Xavier, Gabriel Teixeira, Ganso (FLU), Espínola, Aquino, Patiño, Villasanti, Martínez (CCP)

Cartões vermelhos: -



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; Martinelli (André - 35'/2ºT), Yago Felipe, Nene (Ganso - 35'/2ºT); Luiz Henrique (Kayky - 23'/2ºT), Gabriel Teixeira (Lucca - 26'/2ºT), Fred (Abel Hernández - 35'/2ºT). Técnico: Roger Machado.



CERRO PORTEÑO: Jean; Espínola, Alexis Duarte, Adorno (Alan Rodríguez - 14'/2ºT) e Patiño; Carrizo (Adrián Martínez - 19'/2ºT), Villasanti, Carrascal e Mateus Gonçalves; Aquino (Morales - 19'/2ºT) e Boselli (Vargas - 30'/2ºT). Técnico: Francisco Arce.