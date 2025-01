FPF promove mudanças no horário de Santa Rosa x Paysandu, pela 4ª rodada do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) promoveu uma modificação na tabela da primeira fase do Parazão, mais especificamente na partida entre Santa Rosa e Paysandu, pela 4ª rodada da competição. Os dois times se enfrentam no próximo dia 2 de fevereiro, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará.

VEJA MAIS

A mudança se deu por conta do pedido do Santinha, o clube mandante, que solicitou a antecipação do horário. Assim, a partida sai das 15h30 e passa para as 10h da manhã, também no dia 2.