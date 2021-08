FPF libera cota de patrocínio nesta terça-feira (3) para Esmac

Na manhã desta terça-feira (3) a Federação Paraense de Futebol (FPF) repassou à Esmac R$ 50 mil de cota de patrocínio do Banpará. A equipe se soma a Remo, Paysandu, Castanhal e Paragominas, que também são contempladas por verbas do banco do estado como apoio às disputas das Séries B, C e D do Brasileiro para homens.

Único time feminino a receber a cota no Pará, a Esmac ainda definirá de que forma o repasse será utilizado. Segundo o técnico Mercy Nunes, a expectativa é de que o dinheiro seja investido exclusivamente no time.

“Não sei direito sobre o destino dessa verba, se o Banpará destinou para o clube ou para o futebol feminino específico. Vou ainda sentar com a nova diretoria para saber o destino. Espero que seja exclusivo para o futebol feminino do clube”, afirmou.

A Esmac garantiu, em julho, o acesso para a primeira divisão nacional do futebol feminino. No entanto, o clube ainda tem jogos a cumprir pela semifinal da Série A2. Os próximos compromissos acontecem nos dias 15 e 28 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, no estádio da Curuzu e no CT do Red Bull Brasil, em Jaruni-SP.