CBF define datas dos confrontos entre Esmac e Red Bull Bragantino pela semifinal da Série A2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários para os confrontos da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2, entre Esmac e Red Bull Bragantino.

O primeiro confronto entre as paraenses e as paulistas acontece no dia 15 de agosto, às 10h, no estádio da Curuzu, em Belém. Já a partida de volta será dia 22, às 15h, no Centro de Treinamento do Red Bull Brasil, em Jarinu, interior de São Paulo.

A partida de ida entre Esmac e Red Bull Bragantino terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.