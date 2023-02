FPF firma parceria na luta contra manipulação de resultados no futebol paraense

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou uma parceria com a Sportradar Integrity Services, unidade da Sportradar (NASDAQ: SRAD), fornecedora global de soluções de integridade esportiva. O acordo prevê a implementação do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS) e abrange as partidas da Série B e Sub-20 do futebol paraense, na luta contra manipulação de resultados.

VEJA MAIS

A parceria da empresa com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para monitoramento dos principais jogos do futebol brasileiro chamou a atenção da FPF. Para o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, proteger a integridade do futebol no Pará é uma das prioridades de sua gestão.

"Estamos muito felizes em anunciar a parceria que fechamos com a Sportradar. Nossos campeonatos serão acompanhados pelo sistema de monitoramento da empresa para proteger as competições da manipulação de resultados. Este acordo transmite segurança para os clubes, patrocinadores, torcedores e parceiros do futebol paraense", afirmou.

Parceira de mais de 150 federações e ligas esportivas, a Sportradar está presente em pelo menos 20 países. A plataforma é parceira de mais de 1.700 clientes em mais de 120 países e um parceiro oficial da NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA, CBF, ICC e ITF. A Sportradar cobre mais de 890 mil eventos anualmente em 92 esportes.