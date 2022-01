FPF divulga novo protocolo anticovid e exige terceira dose para torcedores idosos no Parazão 2022

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (24) o novo protocolo sanitário que será adotado no campeonato estadual. O documento prevê a manutenção da maioria das medidas de segurança para o Parazão, no entanto tem uma alteração importante. A partir de agora, só será permitida a entrada de idosos no estádio que tenham a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

De acordo com o protocolo divulgado em 2021, para ingressar no estádio, o torcedor precisava comprovar o passaporte vacinal, com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. No entanto, o documento deste ano exige a presença da dose de reforço para pessoas acima de 60 anos. Nas demais faixas etárias, a determinação do ano passado continua valendo.

Além das pessoas não vacindas, não poderão entrar em estádios grávidas e crianças. Essas medidas, no entanto, já constavam no protocolo sanitário de 2021.

Assim como ano passado, está autorizada a venda de bebidas alcoólicas no estádios. Apesar disso, o material só poderá ser consumido em copos plásticos e descartáveis.

O Campeonato Paraense começa nesta quarta-feira (26). Apesar da nova onda de contaminações pela covid-19, o Governo do Pará anunciou que não irá adotar novas medidas restritivas nas praças esportivas do estado. Portanto, a capacidade de público nos estádios segue inalterada, sendo permitida 100% da capacidade de público nas partidas.