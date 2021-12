FPF detalha parte da primeira rodada do Parazão; saiba onde Remo e Paysandu estreiam

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta quinta-feira (30) parte da tabela detalhada da primeira rodada do Parazão. No dia 26 de janeiro (quarta-feira), o atual campeão Paysandu recebe o Bragantino, na Curuzu, às 20h. No dia seguinte, o Castanhal encara o Paragominas, às 15h30, no Maximino Porpino. Logo depois, às 20h, o Remo enfrenta o campeão da Segundinha, Amazônia Independente.

As demais partidas da rodada inicial não têm locais e horários definidos: Tapajós x Independente e Itupiranga x Caeté ocorrem no dia 26. Já Águia x Tuna será realizado no dia 27. A razão para o não detalhamento desses jogos é que a FPF ainda fará a análise dos laudos de segurança dos estádios das equipes.

Neste momento, apenas Remo, Paysandu, Castanhal e Paragominas - que joga na Arena Verde - podem receber partidas. As quatro equipes disputaram o Campeonato Brasileiro, portanto possuem a documentação necessária para atuarem em seus respectivos estádios.

Confira como ficou a rodada de abertura

Quarta-feira (26/01)

Paysandu x Bragantino, às 20h, na Curuzu

Tapajós x Independente

Itupiranga x Caeté

Quinta-feira (27/01)

Castanhal x Paragominas, às 15h30, no Maximino Porpino

Remo x Amazônia Independente, às 20h, no Baenão

Águia x Tuna Luso