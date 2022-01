FPF define datas da terceira e da quarta rodadas do Parazão 2022

A Federação Paraense de Futebol confirmou, nesta sexta-feira (21), as datas dos jogos das 3ª e a 4ª rodadas do Campeonato Paraense. A competição inicia na próxima quarta-feira (26), com jogos em Belém, Tucuruí e Parauapebas.

Pela terceira rodada, o Remo entrará em campo no dia de seu aniversário, 5 de fevereiro, o que cai em um sábado. A partida será contra o Itupiranga, ainda sem local e horário definidos. O Paysandu vai para Tucuruí enfrentar o Independente, domingo (06/02).

Já na quarta rodada, no estádio do Baenão, o Remo recebe o Tapajós, na terça-feira (08/02). Também em Belém, só que dessa vez na quarta-feira (09/02), no estádio da Curuzu, o Paysandu recebe o Caeté.

CONFIRA TABELA DA 3ª E 4ª RODADAS DO PARAZÃO

3ª RODADA

Sábado (5/2)

Tapajós X Castanhal

Local: A definir

Itupiranga X Remo

Local: A definir

Domingo (6/2)

Paragominas X Bragantino

Local: Arena Verde

Caeté X Águia

Local: Diogão

Amazônia X Tuna

Local: CT do Remo

Independente X Paysandu

Local: Navegantão

4ª RODADA

Terça-Feira (8/2)

Castanhal X Itupiranga

Local: Modelão

Remo X Tapajós

Local: Baenão

Quarta-Feira (9/2)

Bragantino X Amazônia

Local: Diogão

Tuna X Paragominas

Local: Souza

Águia X Independente

Local: Rosenão