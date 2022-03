FPF cria a Série C do Parazão e inclui duas competições para o futebol feminino; veja o calendário

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (15), o calendário das competições organizadas pela instituição em 2022. A novidade são novos torneios para o futebol feminino, que ganhou dois torneios fixos, após a reativação do departamento das mulheres na FPF, com a presidente em exercício, Graciete Maués, além da criação da Série C do futebol paraense.

Sub-20 masculino

O primeiro campeonato de base a ser disputado será o Sub-20. O período de inscrição será de 29 de março ao dia 10 de abril, com o início da competição no dia 7 de maio. Parazão Sub-18 feminino

Uma das novidades é o Sub-18 feminino. Com inscrições de 24 a 31 de março, o torneio terá início entre os dias 7 e 14 de maio.

Série B - Segundinha

A famosa Segundinha do Parazão foi antecipada. Terá uma reunião para a divulgação dos requisitos das equipes para a disputa, com inscrições ocorrendo de 23 a 23 de maio. A Segundinha será disputada a partir do dia 6 de agosto com descenso de clubes.

Parazão feminino principal

A reunião para debater os requisitos para a participação do Parazão feminino 2022 será no dia 10 de maio, com as inscrições iniciando nos dias 13 a 20 de maio. A competição começará no dia 6 ou 7 de agosto.

Sub-17 masculino

O Remo é o atual campeão da competição, que terá o período de inscrição de 30 de maio a 8 de junho. A bola começa a rolar somente no dia 13 de agosto.

Copa Ceju de Futebol Feminino - Sub-16

A segunda novidade para o futebol feminino é a criação de uma competição curta, fechando a temporada e com meninas mais novas. As inscrições iniciam no dia 5 de maio e vão até o dia 12 de agosto. A competição terá início entre os dias 9 e 15 de outubro e o término está marcado para ocorrer no dia 13 de novembro.

Série C

A FPF criou a Terceirona do Parazão e que dará acesso à Segundinha de 2023. A reunião com publicação dos requisitos para a participação será no dia 29 de junho, com as inscrições ocorrendo de 4 a 11 de julho. O início da competição será de 12 a 18 de novembro.