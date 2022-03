FPF autoriza retorno de torcidas visitantes aos estádios, exceto para jogos nacionais e Re-Pa

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou um novo protocolo de segurança para o retorno do público aos estádios. Desta vez, a principal mudança é a volta da torcida visitante nos jogos entre times estaduais. A exceção é para o clássico Re-Pa e partidas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que permanecem com torcedores de uma única equipe.

“Fica permitido o acesso de torcida visitante nos jogos, excetuando-se torcida de outros estados da federação em competições nacionais, e nos jogos entre Remo e Paysandu, por orientação dos órgãos de segurança”, diz o documento da FPF.

Bebidas alcoólicas continuam podendo ser vendidas dentro do estádio, desde que sejam comercializadas em copos descartáveis, e continua vetado a entrada de torcedores com qualquer tipo de bebida.

Protocolos de segurança contra a covid-19

Apenas torcedores com o esquema vacinal completo ( no mínimo duas ou dose única) entram nos estádios. O percentual de público é o previsto no decreto estadual ou de acordo com a prescrição de cada município.

Torcedores menores de 18 anos também podem ir aos jogos, desde que estejam vacinados. E a público maior de 60 anos só será permitida a entrada com a dose de reforço em dia. Vale lembrar que quem tiver sintomas do novo coronavírus deve permanecer em casa.

Por fim, a FPF reforça que os clubes devem aumentar as áreas de fluxos (entrada, saída e circulação) para evitar aglomerações. Além disso, é recomendado que as agremiações orientem os torcedores no que diz respeito ao combate a covid-19, com o uso de máscaras, higienização das mãos dentre outros.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Fábio Will)