Fotos de Jesus e Diego Costa com uma mulher na cama são encontradas dentro de uma bíblia

O jornal inglês “The Sun” publicou fotos dos atacantes Gabriel Jesus e Diego Costa com uma mulher, em uma cama e sem roupas. Elas foram encontradas dentro de uma bíblia, que foi entregue em uma loja de caridade.

A bíblia foi deixada em um saco e foi entregue no mês de maio, em um estabelecimento localizado no centro de Londres (ING), por uma mulher. Nela constava fotografias de Gabriel Jesus, que atualmente joga no Manchester City (ING) e Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol e que já vestiu a camisa da Seleção da Espanha e que atualmente defende o Atlético de Madrid (ESP). Até o momento os jogadores não comentaram sobre o assunto.