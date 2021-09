Fotografado se masturbando em jogo do Campeonato Francês, torcedor pode ficar preso por um ano

O torcedor do Lille flagrado por fotografia se masturbando em frente a torcida do Lens durante a partida entre as equipes no último sábado pode encarar um ano de prisão pelo gesto. Segundo o jornal francês La Voix du Nord, a investigação também pretende punir o infrator com uma multa de 13 mil libras, cerca de R$ 94,1 mil.

No "Derby do Norte", o Lens venceu o atual campeão Lille por 1 a 0. A partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Francês, no entanto, ficou marcada pela pela invasão do gramado no intervalo por torcedores do Lens. Por isso, a volta do intervalo durou 30 minutos e foi discutida até mesmo a interrupção do clássico. Com a confusão, seis pessoas ficaram feridas.

O torcedor, que não teve o nome divulgado, mostrou a genitália para a arquibancada ocupada por apoiadores do Lens. Entre eles, famílias e crianças.