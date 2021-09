Foto de sexo oral é postada em perfil do meia Eduardo Ramos, que diz: 'hackearam, estou angustiado'

Na tarde desta quarta-feira (1), uma foto de uma mulher fazendo sexo oral foi postada no perfil do jogador Eduardo Ramos, no Instagram. A foto foi printada e compartilhada nas redes sociais e aplicativos de mensagens. A equipe de OLiberal entrou comentado com o jogador, que informou que o seu perfil foi hackeado.

Postagem foi feita sem o consentimento do jogador (Reprodução)

“Hackearam meu instagram. Povo maldoso, não consigo entrar em nada. Estou angustiado com essa situação horrível. Pegaram meu insta, fez isso aí e desativaram meu insta. Fez de propósito, mas acho que sei quem foi”, disse.

Ouça o jogador:

Crimes virtuais

A divulgação de conteúdo sexual sem consentimento é considerado crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de janeiro a julho deste ano já foram feitos 349 registros de delitos sexuais cometidos em ambiente digital, entre eles, assédio moral, assédio sexual, divulgação de conteúdo sexual e registro não autorizado de intimidade sexual.