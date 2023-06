Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/06) pelo Brasileirão

As equipes Fortaleza x Bahia disputam neste sábado (03/06) a 9° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Bahia ao vivo?

A partida Fortaleza x Bahia poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Fortaleza x Bahia chegam para o jogo?

Fortaleza ocupa a 9° posição do Brasileirão com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Bahia está em 16° lugar da competição e soma 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 9 gols marcados e 14 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Prováveis Escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe, Pochettino; Juan Martín Lucero, Thiago Galhardo.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo), Rezende; Vítor Jacaré (Cicinho), Acevedo, Yago Felipe, Ryan (Chávez); Cauly, Biel (Ademir), Everaldo.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 03 de junho de 2023, 16h