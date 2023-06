Israel x Brasil: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (03/06) pela Copa do Mundo Sub-20

As equipes Israel x Brasil disputam neste sábado (03/06) as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio del Bicentenario, em San Juan, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Israel x Brasil ao vivo?

A partida Israel x Brasil poderá ser assistida pela SporTV, pelo FIFA+ e pelo site da TVP, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Israel x Brasil chegam para o jogo?

Brasil liderou o Grupo D da Copa Sub-20 com 2 vitórias, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos. Depois, a seleção eliminou a Tunísia por 4 a 1.

Já Israel foi vice-líder do Grupo C e somou 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Nas oitavas de final, Israel venceu Uzbequistão por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Israel: Zarfati; Feingold, Lemkin, Israelov e Revivo; Navi, Madmon, Senior, Lugassy e Abed; Turgeman. Técnico: Ofir Haim.

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Kayky e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Marquinhos, Sávio e Marcos Leonardo. Técnico: Ramon Menezes.

FICHA TÉCNICA

Israel x Brasil

Copa do Mundo Sub-20

Local: Estádio del Bicentenario, em San Juan, Argentina

Data/Horário: 03 de junho de 2023, 14h30