Fortaleza faz proposta por Marinho e negociação com o Flamengo está próxima da oficialização

O Fortaleza fez uma proposta ao atacante Marinho, e há um acordo verbal entre o time nordestino e o Flamengo. Restam apenas questões burocráticas a serem resolvidas para a oficialização do negócio. O Fortaleza ofereceu um contrato de dois anos ao jogador. Ambas as partes estão confiantes de que os detalhes finais serão ajustados em breve para a concretização do acordo, embora ainda não tenha sido assinado nenhum contrato até o momento.

Marinho acumula 60 jogos pelo Flamengo, com seis gols marcados e nove assistências. Além do Fortaleza, outras equipes, como Bahia, Cruzeiro, São Paulo, América-MG e Coritiba também mostraram interesse no jogador desde o início da temporada.

Com a saída de Moisés e a abertura da nova janela de transferências, o Fortaleza está se movimentando no mercado em busca de reforçar o setor de ataque. A equipe disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O Leão também demonstrou interesse em Savarino, porém as negociações esfriaram.

Na quarta-feira, Marinho foi reintegrado ao elenco do Flamengo após um afastamento de duas semanas. O jogador não faz parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli e não entrará mais em campo pelo clube até o fim de seu contrato, válido até dezembro de 2023.

Marinho vê com bons olhos a transferência para o Fortaleza, pois considera o clube organizado e acredita que terá a oportunidade de atuar como protagonista e ter mais tempo de jogo, o que não vinha acontecendo no Flamengo. O jogador teve uma passagem de sucesso pelo Ceará, em 2015, quando marcou 9 gols em 29 partidas pelo Vozão, grande rival do Fortaleza.