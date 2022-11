Fortaleza atropela o Bragantino e fica próximo de vaga na Libertadores; vídeo

Na Arena Castelão, o Fortaleza goleou o Red Bull Bragantino por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão Cearense ficou mais próximo de uma vaga na Copa Libertadores de 2022. José Welisson, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero (duas vezes) e Thiago Galhardo marcaram para o Tricolor.

Com a conquista dos três pontos, o Fortaleza pulou para o oitavo lugar, com 52 pontos. Enquanto o Bragantino permaneceu com os mesmos 44 pontos, na 14ª colocação. O resultado é a maior goleada do Brasileirão 2022.