Forma física de Vampeta vira notícia na Europa e piada para Milton Neves: 'Grávido de gêmeos'

O ex-volante Vampeta participou de um jogo beneficente no estádio do São Caetano, mas o que chamou a atenção do jornal português 'A Bola' foi a forma física do ex-jogador. O periódico afirmou que o pentacampeão com a Seleção estaria 'irreconhecível'.

- As atenções acabaram focadas em Vampeta, antigo jogador que se destacou no Corinthians, contando ainda com passagens por PSV Eindhoven (Holanda), Inter de Milão (Itália), PSG (França), cuja carreira foi sempre acompanhada por polémica. A condição física do campeão do Mundo pelo Brasil (em 2002 com Luiz Felipe Scolari no comando técnico) não passou despercebida e depressa se tornou viral nas redes sociais - publicou o jornal, em sua versão online.

O jornalista Milton Neves, da Band, fez uma postagem nas redes sociais para implicar com Vampeta e afirmou que o ex-atleta estaria 'grávido'.