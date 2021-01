Fora dos gramados há quase dois meses, meia cria 'vaquinha' para fazer cirurgia de joelho

O meia Gabriel Simião, de 22 anos, tem vivido um drama após uma lesão no joelho atuando pelo Pinheiros, na final da Série B do Capixaba 2020. Fora dos gramados há quase dois meses, o atleta rompeu o ligamento cruzado posterior, necessitando de cirurgia, mas não recebeu assistência do clube. Gabriel, então, criou uma "vaquinha" na internet para fazer a operação.

Titular na decisão do dia 22 de novembro de 2020, Simião saiu ainda no primeiro tempo depois de choque com um adversário. O jogador entrou em contato com o clube para tratar sobre a lesão no joelho, entretanto, inicialmente, não teve respaldo.

- A princípio pensamos que era apenas uma pancada, mas a dor não parava. Sabia que não estava legal. Fui ao fisioterapeuta, ele fez um teste e constatou o rompimento, no mesmo dia eu entrei em contato com o Pinheiros. O presidente (Edson Pereira) disse que não iria me deixar na mão, e iria resolver a questão da ressonância, mas nada aconteceu. O meu pai pagou a ressonância e as consultas médicas, e agora que eu iniciei a “vaquinha”, Edson entrou em contato falando que iria me ajudar - disse o meia ao site "ge".

Após o caso se tornar público, o presidente do Pinheiros informou ao site "ge" que o jogador deve receber apoio da diretoria. Gabriel encaminhou os exames para Pinheiros e aguarda uma resposta.

Simião conseguiu o acesso para a Série A do estadual com o Pinheiros e tem passagem por diversos outros times capixabas, como Desportiva Ferroviária, Rio Branco VN e São Mateus.