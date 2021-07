Fora de casa, Paragominas fica no empate sem gols com o Palmas pela Série D

O Paragominas empatou em 0 a 0 com o Palmas, na tarde de sábado, no estádio Nilton Santos, na capital tocantinense, pela 6ª rodada da Série D. O resultado fez o Jacaré chegar aos nove pontos no grupo A2 e ficar na 3ª posição. O Tricolor chegou aos quatro pontos e segue lanterna do grupo.

No primeiro tempo, o Palmas pressionou o Paragominas, teve várias oportunidades para marcar, mas faltou qualidade na finalização. O Jacaré só foi incomodar a partir dos 30 minutos, com o avanço de André e Aleilson. Mas ainda assim não foi suficiente.

No segundo tempo, o cenário se repetiu. A melhor chance do Paragominas veio com chute de Paulo Rangel, que só não marcou porque Matheus Silva defendeu. Final de partida sem gols no estádio Nilton Santos de Tocantins.