Fora de casa, Bragantino vence o Carajás na estreia do Parazão 2021

O Bragantino estreou com vitória fora de casa na abertura do Parazão 2021. O Tubarão venceu o Carajás pelo placar de 2 a 0, com um gol em cada tempo de jogo, no estádio Mamazão, na Ilha de Outeiro.

Túlio marcou o primeiro gol do Parazão aos 44 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Cris Maranhense, cobrando pênalti sofrido por Túlio, assinalou o segundo do Bragantino, aos 15 minutos.

JOGO

O duelo foi bem pegado com o Carajás criando as melhores chances de gol, mas o Tubarão foi mais eficiente. Na etapa complementar o Carajás voltou com três mudanças na equipe em busca do empate e da virada. Em contra-ataque, o zagueiro Leonardo derrubou Túlio, cometendo a penalidade, convertida por Cris Maranhense.

O Pica-Pau ainda tentou diminuir o placar, porém esbarrou na defesa do Tubarão que depois dos 30 minutos passou a jogar com três zagueiros. Elaine da Silva Melo dirigiu a partida punindo com cartão amarelo Silvio e Edinaldo, do Carajás; Claudio Caça-Rato e Marquinhos Bala e Mauro Ajuruteua, do Bragantino.

Na segunda rodada o Bragantino recebe o Clube do Remo, dia 5, no Diogão, em Bragança (PA). Já o Carajás vai a Marabá (PA) encarar o Gavião, no Zinho Oliveira, dia 6.