Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/09) pelo Brasileirão

Fluminense x São Paulo disputam hoje, domingo (01/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense está com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 18 gols marcados e 26 gols sofridos pelo Brasileirão. Suas últimas partidas lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já São Paulo soma 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

Fluminense x São Paulo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Felipe Melo, Thiago Silva e Thiago Santos e Guga; Martinelli, Bernal, Lima, Arias e Ganso; e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 01 de setembro de 2024, 18h30