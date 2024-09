Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/09) pelo Brasileirão

Vitória x Vasco disputam hoje, domingo (01/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vitória soma pelo Brasileirão 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Vasco acumula 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Vitória x Vasco: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ryller; Carlos Eduardo, Willian Oliveira, Filipe Machado e Osvaldo; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Vitor Luís; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Adson, Rayan e David. Técnico: Rafael Paiva.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Vasco

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 01 de setembro de 2024, 18h30