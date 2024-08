Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (07/08) Copa do Brasil

Fluminense x Juventude se enfrentam hoje, quarta-feira (07/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense, entrou na terceira rodada da competição e chegou nas oitavas após eliminar o Sampaio Corrêa, vencendo os dois jogos por 2 a 0. O Fluzão vai ter que correr atrás do prejuizo caso queira se classificar, pois no jogo de ida, o time acabou perdendo por 3 a 2.

Já a Juventude chegou nas oitavas após vencer o Iguatu-CE na primeira fase, superar o Paysandu na segunda fase, e eliminar o Internacional na terceira rodada da competição. O time pode se classificar com qualquer empate e só é eliminado caso perca por dois gols de diferença.

Fluminense x Juventude​: prováveis escalações

Fluminense​ Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo (Gilberto). Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Juventude

Copa do Brasil

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.

Data/Horário: 07 de agosto de 2024, 21h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)